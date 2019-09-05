В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет

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Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, партнеры американской стороны среди разработчиков заявили о том, что перепрограммирование высокоточных ракет приведет к тому, что их возможности выйдут за рамки ДРСМД. Это возможно осуществить в ближайшем будущем.

«Мы рассчитываем развернуть гиперзвуковые, а также высокоточные ракеты в начале 2020-х годов», — сказал Маккарти.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Минобороны, МИД страны и другим ведомствам проанализировать уровень угрозы действий США, принять исчерпывающие меры и подготовить симметричной ответ на испытание американцами новой крылатой ракеты.