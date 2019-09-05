В Польше объяснили присутствие войск США политикой России

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с политикой России, передает RT.

«Геополитическая ситуация, политика России в течение последних нескольких лет привела к изменению позиции наших западных союзников, в частности Соединенных Штатов... В конце концов, у нас есть войска, состоящие из солдат из разных стран», — заявил он.

По его словам, это стало значительным положительным изменением для страны, усилия которой, в первую очередь, направлены на вооружение армии.

Он отметил, что Польша не желает войны, однако действует по принципу «хочешь мира, готовься к войне».