В Кремле прокомментировал возможность поставки С-400 в Индию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По его словам, политики также обсуждали возможность поставок ЗРК С-400 в Индию. Он отметил, что у страны большой интерес к военно-техническом сотрудничеству с Россией.

Кроме того, ситуацию по контрактам на поставку С-400 Индии Песков охарактеризовал как благоприятную.

Ранее сообщалось, что Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд.