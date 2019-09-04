Найдены тела пилотов упавшего на Ставрополье Су-25

В Ставропольском крае на месте упавшего боевого штурмовика Су-25УБ были найдены тела пилотов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, погибшие летчики находились в кабине воздушного судна.

Уточняется, что во время падения кабина самолета ушла под землю на глубину свыше трех метров.

Как подчеркивается, кабину смогли извлечь из образовавшейся воронки.

Самолет разбился недалеко от села Чернолесское. Судно упало на безлюдную местность, и было полностью разрушено. Причем, как отмечалось ранее, летчики успели катапультироваться, однако поиски их парашютов не дали результатов.

Ранее СМИ назвали имена пилотов разбившегося Су-25 на Ставрополье.