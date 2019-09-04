Министр обороны Франции поговорила с Шойгу насчет кризисов на Украине и в других регионах
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Министр обороны Франции Флоранс Парли во вторник, 4 сентября, обсудила по телефону с главой российского МО Сергеем Шойгу кризисы в различных регионах, передает РИА «Новости» со ссылкой на французское ведомство.
Сообщается, что главы ведомств пообщались по поводу конфликтов на Украине, в Леванте, ЦАР и Персидском заливе.
Кроме того, Шойгу и Парли обсудили вопросы контроля над вооружениями.
Отмечается, что министры также проведут двустороннюю встречу в понедельник, 9 сентября.