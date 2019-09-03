Найдены пилоты упавшего Су-25 на Ставрополье

Спасатели после непродолжительных поисков пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае обнаружили людей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Выяснилось, что пилотов увидели колхозники, которые работали на поле.

«Пилоты обнаружены», — подчеркнул источник.

В настоящее время ничего неизвестно о состоянии людей, которые находились на борту судна.

Ранее было названо местонахождение пилотов упавшего Су-25 на Ставрополье.