Названо местонахождение пилотов упавшего Су-25УБ на Ставрополье

Спасательная группа, которая занимается поиском пилотов упавшего боевого штурмовика Су-25УБ в Ставропольском крае, узнала примерное месторасположение пилотов самолета. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, в настоящее время пилотов, которые могли выжить, ищут в возле села Чернолесского Новоселицкого района. Предполагается, что пилоты катапультировались и могли приземлиться именно в этом месте.

Также выяснилось, что очевидцы видели парашютистов именно в том районе.

Уточняется, что инцидент произошел 3 сентября.

Ранее сообщалось, что спасатели не нашли летчиков в упавшем на Ставрополье Су-25УБ.