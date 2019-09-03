Связь с Су-25УБ пропала перед крушением на Ставрополье

Боевой штурмовик Су-25 перестал выходить на связь за некоторое время до крушения в Ставропольском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Как рассказал источник, пилоты не отвечали и через какое-то время самолет упал в Буденновском районе края.

До этого было найдено место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье. Два пилота самолета катапультировались. В настоящее время их судьба неизвестна. Их поиски ведутся с вертолетов.

Ранее в Минобороны сообщили подробности об упавшем штурмовике Су-25УБ.