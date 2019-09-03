Найдено место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье

Место падения штурмовика Минобороны СУ-25УБ обнаружено, передает ТАСС.

По данным источника, самолет полностью разрушен с поискового вертолета.

Поиски летчиков продолжаются.

Отмечается, что к месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд.

Ранее 3 сентября штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе. Два пилота самолета катапультировались. В настоящее время их судьба неизвестна. Их поиски ведутся с вертолетов.