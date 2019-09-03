Найдено место падения штурмовика Су-25УБ на Ставрополье
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Место падения штурмовика Минобороны СУ-25УБ обнаружено, передает ТАСС.
По данным источника, самолет полностью разрушен с поискового вертолета.
Поиски летчиков продолжаются.
Отмечается, что к месту падения будет направлен наземный поисково-спасательный отряд.
Ранее 3 сентября штурмовик Су-25УБ ВКС России разбился на Северном Кавказе. Два пилота самолета катапультировались. В настоящее время их судьба неизвестна. Их поиски ведутся с вертолетов.