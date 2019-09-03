СК установил причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ

СК РФ установил причастность командира бригады военных сил Украины к обстрелу 1 сентября сотрудников ОБСЕ и фотокорреспондента «Россия сегодня», сообщает href=http://www.tass.ru/ target =_blank>ТАСС.

Уголовное дело расследуется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

По данным СК, установлена причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских 1 сентября. Среди подвергшихся обстрелу были также сотрудники ОБСЕ.

В настоящее время по делу ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.