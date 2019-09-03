СК установил причастность украинского военного к обстрелу сотрудников ОБСЕ
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СК РФ установил причастность командира бригады военных сил Украины к обстрелу 1 сентября сотрудников ОБСЕ и фотокорреспондента «Россия сегодня», сообщает href=http://www.tass.ru/ target =_blank>ТАСС.
Уголовное дело расследуется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
По данным СК, установлена причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских 1 сентября. Среди подвергшихся обстрелу были также сотрудники ОБСЕ.
В настоящее время по делу ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.