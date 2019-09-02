Зариф анонсировал проведение совместных военных учений России и Ирана

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Россия и Иран устроят совместные военно-морские учения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его информации, учения состоятся в Индийском океане.

Зариф подчеркивает, что они не будут направлены против безопасности других государств.

Ранее командующий иранскими ВМС Хосейн Ханзади заявил, что совместные военно-морские учения России и Ирана планируются до конца 2019 года.