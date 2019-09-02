В Госдуме оценили предложение моратория на размещение ракет для НАТО

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал предложение России странам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает RT.

По его словам, приложение российской стороны «нормальное» и не обязывает заключать письменные соглашения, так как если сторона не собирается выполнять договор, который подтвержден документально, она может из него выйти.

«Здесь альтернатива: давайте мы даже при отсутствии этого договора воздержимся от размещения подобных ракет и будем ответственны за стабильность во всём мире», — отметил Шерин.

Кроме того, депутат считает, что Россия поддерживает идею сохранения мировой стабильности и безопасности, если предлагает такой договор.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не получила ответ стран НАТО о моратории на размещение ракет.