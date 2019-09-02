Австралия не разместит у себя ракеты средней дальности при запросе США

Австралия отказывается размещать на своей территории ракеты средней дальности, даже если США обратятся с таким запросом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла страны в России Грейма Михана.

По словам Михана, против присутствия ракет в Австралии выступили министр обороны страны и премьер-министр Скотт Моррисон.

«Наш премьер-министр сказал, что мы не будем, и это достаточно ясный и определённый ответ», — заявил Михан.

При этом он отметил, что новое правительство или премьер лет через пять-десять могут согласиться с просьбой Вашингтона, об этом сложно сказать сейчас.

Ранее сообщалось, что в России обеспокоены желанием США разместить ракеты в АТР.