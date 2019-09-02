Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Вице-премьер России заявил, что авария на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, которая произошла 8 августа, стала следствием создания новых образцов техники. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По его словам, к сожалению, такие случаи происходят, и никто не может исключить эти риски.

«Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли», — отметил Борисов.

Он также добавил, что на настоящий момент для пострадавших и для врачей отсутствует опасность для здоровья в результате полученных доз облучения.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском случился 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки. В этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска. В результате инцидента погибли пять сотрудников «Росатома».

Ранее эксперт объяснил воздействие радиоактивных веществ в Северодвинске.