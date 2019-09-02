Нарышкин отметил опасность новой ядерной гонки

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что система коллективной безопасности, которая существовала практически 50 лет, намеренно разрушается США. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, Соединенные Штаты продолжают действовать по «праву сильного», хотя не являются уже таковым.

«Вспомним события в Сирии или Венесуэле, где «продавить» выгодную им повестку американцы так и не смогли», — отметил Нарышкин.

Он также выразил обеспокоенность тем, что в 2021 году прекратит действие Договор о стратегических наступательных вооружениях, что может подтолкнуть американцев к запуску новой ядерной гонки.

В то же время, Нарышкин указал на возможную опасность в случае такого сценария, поскольку именно Москва и Вашингтон ответственны «за поддержание архитектуры международных соглашений в области контроля над вооружениями».

Ранее Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на Россию.