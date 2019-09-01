Ливан нанес удар по приграничному селению в Израиле
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Противотанковая ракета выпущена из Ливана по приграничному селению в Израиле. Об этом сообщают военные Израиля, передает РИА «Новости».
Отмечается, что удару подверглось селение Авивим.
Информация о пострадавших не уточняется.
Поясняется, что после случившегося израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.
Ранее сообщалось, что президент Ливана назвал атаки израильских беспилотников «объявлением войны».