Ливан нанес удар по приграничному селению в Израиле

Противотанковая ракета выпущена из Ливана по приграничному селению в Израиле. Об этом сообщают военные Израиля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что удару подверглось селение Авивим.

Информация о пострадавших не уточняется.

Поясняется, что после случившегося израильские военные распорядились распечатать бомбоубежища в населенных пунктах на расстоянии до четырех километров от границы.

Ранее сообщалось, что президент Ливана назвал атаки израильских беспилотников «объявлением войны».