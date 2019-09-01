В Госдуме оценили поправки в правила призыва в армию

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отреагировал на вступившие в силу в День знаний, 1 сентября, изменения правил призыва на военную службу. Об этом он рассказал НСН.

Шерик подчеркнул, что считает изменения положительными и одобряет их, так как поправки делают военную службу привлекательнее. По его мнению, теперь россияне смогут чувствовать себя под защитой.

«Человек понимает, что он более защищен, у него сохраняются не только обязанности, но и права», — заключил Шерин.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила призыва на военную службу.

Согласно документу, солдаты-срочники, которых призвали до 1 сентября текущего года, могут демобилизоваться досрочно в случае рождения второго ребенка или появления других оснований для увольнения.