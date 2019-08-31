Появилось видео пуска ракеты «Искандер»

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Министерство обороны России опубликовало кадры с момента запуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что пуск был выполнен на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. На видео видно, как военнослужащие провели стрельбу по имитированной цели условного противника, которую с успехом ликвидировали.

Кроме того, военным удалось выполнить ряд нормативов. Так, ракетчики сумели перевести комплекс «Искандер» из походного положения в боевое, осуществить перегрузку ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанести ракетный удар по установленным целям.

Ранее сообщалось, что ракетчики провели стрельбы из «Искандеров» под Астраханью.