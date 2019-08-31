Эксперты назвали общий недостаток российских и американских истребителей

В США назвали общий недостаток российского истребителя Су-47 «Беркут» и американского X-29. Об этом сообщает Popular Mechanics.

Как отмечается, общим недостатком является аэродинамическая нестабильность.

Согласно изданию, данная нестабильность связана с крылом обратной стреловидности.

В газете уточнили, что для обеспечения устойчивости в полете самолетам данной модели нужна продвинутая электродистанционная система управления.

При этом эксперты добавили, что в использовании обратного крыла есть ряд особенностей.

В частности, как подчеркивается, такое крыло способно улучшить показатели маневренности при низких скоростях без использования сопел с управляемым вектором тяги.

Ранее сообщалось, что посетителям МАКСа показали уникальный Су-47.