Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области
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В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Как отмечается, инцидент произошел в результате взрыва неустановленного на данный момент предмета.
«Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею», — отмечается в пресс-службе.
Уточняется, что 35-летний пограничник скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.
Ранее сообщалось, что боевая граната взорвалась в больнице под Одессой.