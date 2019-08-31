Украинский пограничник погиб из-за взрыва в Харьковской области

В Харьковской области из-за взрыва во время несения службы на границе погиб пограничник. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как отмечается, инцидент произошел в результате взрыва неустановленного на данный момент предмета.

«Вследствие этого военнослужащий по контракту получил ранение в шею», — отмечается в пресс-службе.

Уточняется, что 35-летний пограничник скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что боевая граната взорвалась в больнице под Одессой.