Politico: Пентагон хочет продолжения военной помощи Украине

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Источники проинформировали о том, что Пентагон выступает за продолжение оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico.

В ведомстве заявили, что пересмотрели пакет помощи и выступают за то, чтобы сохранить его в дальнейшем.

По словам источника, заключение Пентагона было направлено в Белый дом.

Ранее американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Украинская сторона должна была в нынешнем году получить $250 млн. На время пересмотра выделяемые средства будут заморожены. Решение Трампа обусловлено тем, что он хочет удостовериться, что они используются наилучшим способом.