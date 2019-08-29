Советника Зеленского назначили на пост министра обороны Украины
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Депутаты Верховной Рады Украины избрали внештатного советника президента страны Владимира Зеленского Андрея Загороднюка главой Министерства обороны государства. Об этом информирует РИА «Новости».
Сообщается, что постановление об этом поддержали 314 депутатов.
Для того, чтобы занять пост главы ведомства, Загороднюку нужно было набрать 226 голосов.
Отмечается, что ранее он являлся руководителем проектного офиса реформ министерства обороны.
Ранее стало известно, что новым премьером Украины стал замглавы офиса президента Алексей Гончарук.