Российские военные уничтожили лагерь противника на учениях в Армении

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Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме «Слатина»... Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме «Слатина»...
Бойцы передового отряда российских миротворческих сил на военном аэродроме «Слатина»...
РИА «Новости»

Российские артиллеристы ликвидировали лагерь условного противника во время учений в горах Армении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отмечается, российские военные уничтожили армию противника при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Кроме того, они осуществили разведку целей «неприятеля» и разработали данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, которые оснащены 122 миллиметровыми самоходными гаубицами «Акация», минометами 2С11 «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град».

Также служащие инженерного подразделения военной базы России заминировали и подорвали мост, который должны были перейти колонны техники условного противника.

Ранее сообщалось, что видео учений по скрытной переброске подлодок РФ появилось в Сети.