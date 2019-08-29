Российские военные уничтожили лагерь противника на учениях в Армении

Российские артиллеристы ликвидировали лагерь условного противника во время учений в горах Армении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Как отмечается, российские военные уничтожили армию противника при помощи беспилотных летательных аппаратов (БЛА).

Кроме того, они осуществили разведку целей «неприятеля» и разработали данные для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, которые оснащены 122 миллиметровыми самоходными гаубицами «Акация», минометами 2С11 «Сани» и реактивными системами залпового огня «Град».

Также служащие инженерного подразделения военной базы России заминировали и подорвали мост, который должны были перейти колонны техники условного противника.

Ранее сообщалось, что видео учений по скрытной переброске подлодок РФ появилось в Сети.