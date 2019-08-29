Появилось видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль

Минобороны разметило видеозапись, на которой видна посадка транспортных самолетов Ан-26 и истребителей Су-34. Видео размещено в YouTube.

По данным ведомства, транспортные суда совершили посадку на строящуюся магистраль «Европа — Западный Китай», которая размещена в Татарстане. Речь идет о 12 боевых истребителях и двух транспортных самолетах.

«Также впервые был испытан перспективный топливозаправщик АТЗ-20, позволяющий заправить самолет менее чем за пять минут», — говорится в заявлении.

Ранее в Сети появилось видео ракетного удара бомбардировщиков Су-34 на учениях в Кургангской области.