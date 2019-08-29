Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это связано с тем, что руководство Третьего рейха не считало, что это было приоритетной задачей и приняло решение заниматься ей в ограниченных рамках.

«Гитлер так никогда и не принял ученых, отвечавших за атомную программу», — заявил Гагаринский.

Он также заметил, что на это не хватило времени. Последний неудачный эксперимент в этой области осуществил нобелевский лауреат Вернер Гейзенберг в мае 1945 года.

Ранее британский историк и журналист Гай Уолтерс заявил, что СССР инспирировал слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер якобы выжил.