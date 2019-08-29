«Ъ»: российский военный взорвал штаб для привлечения внимания к проблемам части

Российский военнослужащий, который служил по контракту, после возвращения из Сирии устроил взрыв в штабе полка для привлечения внимания командования к проблемам части. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что Иркутский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Александра Новикова к пятилетнему сроку за хулиганство. Он обнаружил сумку с взрывным устройством. 25 мая он устроил взрыв у здания штаба для того, чтобы обратить внимание на то, что военные ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. В результате произошедшего пострадал помощник дежурного, здание штаба было повреждено.

Уточняется, что сначала Новиков признал свою вину, однако после разговора с отцом отказался от признательных показаний, заявив о давлении со стороны сотрудников ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Крыму военные случайно запустили управляемую ракету.