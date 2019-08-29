Опрос показал, что россияне путаются в датах Второй мировой и Великой Отечественной

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить, что россияне знают об истории Второй мировой войны. Об этом сообщают «Известия».

Согласно полученным результатам, большинство респондентов могут перечислить участников Второй мировой войны. Однако только один из трех опрошенных смог правильно назвать дату начала военных действий.

«..лишь 32% ответили правильно, назвав 1939 год, еще 52% посчитали, что Вторая мировая началась в 1941 году, остальные опрошенные назвали другие даты», — говорится в материале.

Уточняется, что правильный ответ смогли дать люди, у которых есть неполное или законченное высшее образование.

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