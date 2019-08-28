Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для истребителя пятого поколения

Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай украл у США технологии F-35 для создания собственного истребителя пятого поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай.

Он отметил, что принадлежащий КНР истребитель пятого поколения существенно похож на американский F-35.

«Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его», — подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что Болтон хочет помешать покупке Китаем украинской компании «Мотор Сич».