Болтон обвинил Китай в краже технологий F-35 для истребителя пятого поколения
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Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китай украл у США технологии F-35 для создания собственного истребителя пятого поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Соединенные Штаты обеспокоены тем, что военные технологии страны уходят в Китай.
Он отметил, что принадлежащий КНР истребитель пятого поколения существенно похож на американский F-35.
«Потому что это и есть F-35. Они, по большому счету, просто украли его», — подчеркнул Болтон.
Ранее сообщалось, что Болтон хочет помешать покупке Китаем украинской компании «Мотор Сич».