Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии

Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), а также их сторонников в Сирии. Об этом передает РИА «Новости».

По его информации, на текущий момент в Сирии находится около 3 тысяч боевиков ИГ и их сторонников.

Как известно, сейчас в отдельных районах Сирии проводятся зачистки от них.

Ранее ФСБ России ликвидировало ячейку «ИГ» в Ростовской области.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.