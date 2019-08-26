Умер Юлий Ксюнин

В Тамбове умер старейший подводник России Юлий Ксюнин. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на администрацию Тамбовской области.

Как отмечается, подводник умер в возрасте 105 лет.

Уточняется, что он окончил военно-морское училище, после чего стал служить на Тихоокеанском флоте на позиции инженера-механика подлодки.

Как подчеркивается, в годы Великой Отечественной войны он тренировал пловцов-диверсантов и командовал ротой зенитчиц.

Впоследствии, переехав в Тамбов, он встал во главе областного клуба и боевой славы.