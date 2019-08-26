Военные США и Канады совершат наблюдательный полет над Россией

Военные США, Канады и Норвегии выполнят с 26 по 30 августа наблюдательный полет над Россией, передает РИА «Новости».

«С 26 по 30 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Норвегии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на шведском самолёте наблюдения СААБ-340 с аэродрома Кубинка», — говорится в сообщении.

Российские военные на борту проконтролируют соблюдение параметров полета и и применения разрешенной аппаратуры наблюдения.

Россия в эти же дни планирует совершить с аэродрома открытого неба «Орлеан-Бриси» наблюдательный полет на самолете Ан-30Б над Францией.