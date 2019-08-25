Два израильских дрона упали в Бейруте

Два израильских беспилотника упали в Бейруте. Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что один беспилотник упал в районе Муаввад в ливанской столице. Второй взорвался в воздухе, спровоцировав пожар в районе Дахия.

Поясняется, что в Израиле отказались комментировать случившееся. Военные Тель-Авива подчеркнули, что не намерены обсуждать информацию, поступившую из зарубежных источников.

Ране сообщалось, что военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии.