Появились подробности испытания КНДР сверхкрупной пусковой установки

СМИ сообщили, что испытание Северной Кореей новой сверхкрупной пусковой установки прошло под руководством лидера государства Ким Чен Ына. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на северное Центральное телеграфное агентство страны.

Как отмечается, данная установка способна запускать несколько ракет.

Уточняется, что испытание установки продемонстрировало, что все тактические и технологические характеристики системы достигли заданных критериев.

Ранее КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты.