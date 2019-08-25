КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты
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Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты. Об этом сообщает Ренхап.
Причем пока власти КНДР, как отмечается, не сообщают какие-либо подробности испытаний.
До этого власти Южной Кореи заявили о пуске двух неопознанных снарядов Северной Кореей.
Согласно заявлению, пуски были проведены из района Тхончхон в сторону Японского моря..
Однако после появилось уточнение, что снаряды Северной Кореи не достигли экономической зоны Японии.