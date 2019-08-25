КНДР заявила об успешном испытании новой сверхкрупной ракеты

Северная Корея заявила, что она провела успешные испытания новой сверхкрупной ракеты. Об этом сообщает Ренхап.

Причем пока власти КНДР, как отмечается, не сообщают какие-либо подробности испытаний.

До этого власти Южной Кореи заявили о пуске двух неопознанных снарядов Северной Кореей.

Согласно заявлению, пуски были проведены из района Тхончхон в сторону Японского моря..

Однако после появилось уточнение, что снаряды Северной Кореи не достигли экономической зоны Японии.