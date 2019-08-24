Британский МИД призвал КНДР прекратить испытания ракет

В МИД Великобритании попросили КНДР остановить испытания ракет. Об этом информирует сайт ведомства.

В британском МИД выражают огорчение в связи с тем, что Северная Корея устроила новые испытания ракет малой дальности.

Как отмечают в ведомстве, данные действия республики нарушают большое число резолюций СБ ООН.

В МИД Британии призывают Северную Корею возобновить переговоры с Соединенными Штатами.

Также там заявляют, что денуклеаризация КНДР является путем к мирному и более богатому будущему северокорейского народа.

Ранее Госдеп США сообщил, что Северная Корея могла создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери.