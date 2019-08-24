Британский МИД призвал КНДР прекратить испытания ракет
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В МИД Великобритании попросили КНДР остановить испытания ракет. Об этом информирует сайт ведомства.
В британском МИД выражают огорчение в связи с тем, что Северная Корея устроила новые испытания ракет малой дальности.
Как отмечают в ведомстве, данные действия республики нарушают большое число резолюций СБ ООН.
В МИД Британии призывают Северную Корею возобновить переговоры с Соединенными Штатами.
Также там заявляют, что денуклеаризация КНДР является путем к мирному и более богатому будущему северокорейского народа.
Ранее Госдеп США сообщил, что Северная Корея могла создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери.