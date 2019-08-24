Додон рассказал о предложении России вывезти боеприпасы из Приднестровья

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что глава Минобороны России Сергей Шойгу предложил ему помощь в утилизации боеприпасов из непризнанного Приднестровья. Об этом он написал в фейсбуке.

Как отмечается, компоненты вооружений и военной техники свозились в Приднестровье в процессе вывода советских военных из Европы.

«Российская сторона предлагает начать процесс утилизации боеприпасов», — начал Додон.

По его словам, на встрече российским министр предложил ему предоставить необходимое оборудование для утилизации боеприпасов.

Ранее Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией.