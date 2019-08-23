В Госдепе заявил о возможном создании КНДР нового ядерного полигона

Госдеп США не исключает, что КНДР могла создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что такое предположение Госдепа связано с неспообностью Северной Кореи разрешить квалифицированным международным инспекторам наблюдать и проверять ликвидацию полигона.

В ведомстве также уточнили, что демонтаж Пхунгери говорит о том, что КНДР готова предпринять дальнейшие шаги по выполнению своих обязательств по безъядерной деятельности.

Ранее сообщалось, что КНДР ликвидировала ядерный полигон.