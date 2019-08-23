В Госдепе заявил о возможном создании КНДР нового ядерного полигона
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Госдеп США не исключает, что КНДР могла создать новый ядерный полигон после демонтажа Пхунгери. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что такое предположение Госдепа связано с неспообностью Северной Кореи разрешить квалифицированным международным инспекторам наблюдать и проверять ликвидацию полигона.
В ведомстве также уточнили, что демонтаж Пхунгери говорит о том, что КНДР готова предпринять дальнейшие шаги по выполнению своих обязательств по безъядерной деятельности.
Ранее сообщалось, что КНДР ликвидировала ядерный полигон.