Госдеп США оценил военную деятельность России

Госдепартамент США опубликовал доклад о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения в 2018 году, в котором власти США оценили военную деятельность в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в госдепартаменте считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности. Эти действия предусматривает Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

В качестве обвинений в документе приводятся тезисы в адрес Россиии по «оккупации Крыма» и «проведении боевых действий вместе с антиправительственными силами на востоке Украины».

Также в документе говорится о том, что Россия якобы отказывается предоставлять информацию о своих воинских частях в Южной Осетии и Абхазии, а также о воинской части «на аэродроме в Курске» и части береговой охраны в Крыму.

Ранее постпред России при ООН отреагировал на позицию западных стран по ракетам США.