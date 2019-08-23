Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом

Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного партнерства» Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД ФРГ.

Как отмечается, такое заявление он сделал в честь 80-летия заключения договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 году, а именно — секретного протокола данного пакта.

Он напомнил, что после заключения данного пакта Германия начала Вторую мировую войну, которая не обошла стороной Советский Союз.

«Победа союзников над национал-социализмом была добыта при неизмеримых жертвах именно в Советском Союзе», — подчеркнул Визе.

Кроме того, он добавил, что секретный протокол является «низшей точкой» дипломатии между двумя странами.

Ранее в Латвии рассказали о несчастье из-за победы СССР в Великой Отечественной войне.