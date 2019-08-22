Мир в шаге от новой гонки вооружений из-за США, заявил постпреда РФ при ООН

Врио постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мир находится в одном шаге от начала новой неконтролируемой гонки вооружений из-за амбиций американской стороны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он считает, что до начала гонки, вероятно, осталось не так много времени, так как союзники США, находясь под влиянием, шаг за шагом возвращаются к ситуации, когда на страны были направлены ракеты с разных сторон. По его словам, у Соединенных Штатов чешутся руки, а мускулы порываются поиграть, но российская сторона не начнет гонку вооружений.

«Мы все из-за геополитических амбиций США оказались в одном шаге от... не регламентируемой гонки вооружений», — добавил Полянский.

Он подчернил, что возможность начала гонки очень беспокоит российскую сторону, в отличие от представителей США.

Ранее в МИД России завили, что Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений.