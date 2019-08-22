Постпред РФ при ООН: будущее мира зависит от сдерживания вооружений

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что будущее человечества зависит от продвижения дальнейшего диалога с США относительно сдерживания вооружения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает». — сказал Полянский.

По его словам, Соединенные Штаты поставили под вопрос дальнейшее существование мира после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее исполняющий обязанности министра сухопутных сил США Райан Маккарти сообщил о том, что американская сторона работает над созданием гиперзвуковой ракеты с баллистической боеголовкой, чей радиус действия был запрещен ДРСМД.