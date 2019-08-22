Чехия хочет купить у США 12 ударных и многоцелевых вертолетов

Глава минобороны Чехии Лубомир Метнар заявил, что страна купит у американской стороны 12 ударных и многоцелевых вертолетов AH-1 Viper и UH-1 Venom. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Метнара, в настоящее время чешская сторона хочет закупить восемь многоцелевых вертолетов UH-1 UH-1 Venom и четырех ударных AH-1 Viper с оружейными системами и техническим оснащением. Планируются, что Соединенные Штаты доставят их в 2023 году.

Как отмечается, соглашение между странами на сумму около $630 млн заключат до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что военный вертолет разбился в Аризоне.