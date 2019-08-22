США заподозрили Россию и Китай в нарушении запрета на ядерные испытания

В Госдепартаменте США считают, что Россия и Китай полностью или частично нарушили Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения.

В документе говорится, что в 2018 году Китай предположительно осуществил несколько испытаний или экспериментов, связанных с ядерным оружием, и тем самым нарушил мораторий на ядерные испытания, о котором КНР объявил в 1966 году.

Россия, по мнению американской разведки и Госдепартамента, не придерживается стандарта «нулевой мощности».

«США, включая разведывательное сообщество, оценивают, что Россия провела испытания ядерного оружия, которые имели ядерную мощность», — говорится в документе.

При этом американская сторона подчеркнула, что Соединенные Штаты отказались от испытаний в области ядерного оружия.

Несмотря на заявления Вашингтона, Москва и Пекин неоднократно опровергали причастность к нарушению ядерного моратория.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне связали ЧП на полигоне в Архангельской области с попытками России разработать новые ядерные вооружения.