В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД

В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению американской стороны, это произошло из-за возрастающих угроз вокруг границ России. Дипломаты США также отметили, что российская сторона могла сделать это, так как у страны было многолетнее разочарование из-за запрета на владение ракетами средней дальности наземного базирования.

Ранее МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД.

ДРСМД был подписан в 1987 году.

Соглашение между СССР и США предусматривало ликвидацию ракет средней (от одной до пяти с половиной тысяч километров) и меньшей (от 500 до тысячи километров) дальности.