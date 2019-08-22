Депутат Госдумы отреагировал на призыв Пентагона включить в СНВ-3 все новое оружие России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что нужно включить в Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) все новое оружие, которое есть у России. Об этом сообщает RT.

По его словам, у России действительно есть ряд новых разработок, однако перед вводом оружия в эксплуатацию «проходит достаточно большой период времени». Новиков отметил, что это именно такой случай.

Также депутат добавил, что США являются инициаторами «взлома» системы международной безопасности для продвижения своих политических интересов.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона предложил включить все новое оружие России в СНВ-3.