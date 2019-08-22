В Пентагоне предложили включить все новое оружие России в СНВ — 3

Глава Пентагона Марк Эспер предложил новые условия в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает Fox News.

Он заявил, что договор должен включать в себя «все новое оружие России».

По мнению Эспера, Россия пытается расширить свой стратегический ядерный арсенал.

Глава минобороны США предположил, что Россия имеет подпадавшие под ДРСМД крылатые ракеты с ядерной боеголовкой. Он добавил, что они якобы направлены в сторону Европы.

Эспер также не уточнил, как могут быть объединены в один договор ракеты, подпадавшие под СНВ-3 и ДРСМД.

Ранее сообщалось, что Москва предложила Вашингтону принять конкретные шаги для продления СНВ.