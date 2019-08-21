Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО. Об этом американский лидер написал на своей странице в твиттере.

«Прошу заметить, что Дания расходует лишь 1,35% ВВП на НАТО. Они богатая страна, им следует тратить 2%», — сообщил Трамп.

При этом глава Белого дома напомнил, что лишь восемь из 28 стран — членов альянса вкладывают 2% ВВП.

Ранее сообщалось, что США и Румыния договорились укреплять оборону НАТО в Черном море.