Китайские СМИ предрекли крах монополии американских F-35 из-за российских Су-57Э

Монополия американских F-35 прекратится с началом поставок на экспорт российского истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Стало известно, что после появления на мировом рынке Су-57Э истребители F-35 перестанут быть единственными самолетами подобного боевого потенциала, которые продаются за рубежом.

В издании сообщают, что эта ситуация усложнит жизнь вооруженным силам США и может кардинально изменить ситуацию на международном рынке.

Сообщается, что покупателями российских летательных аппаратов могут стать Индия, Индонезия, Алжир, Вьетнам и Венесуэла.

Как отмечается, Су-57Э благодаря своим боевым свойствам и меньшей стоимости жизненного цикла превосходит представленные сегодня на рынке самолеты пятого поколения.