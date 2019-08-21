Китай отреагировал на решение США продать Тайваню вооружения

Официальный представитель МИД Китайской народной республики Гэн Шуан прокомментировал решение США продать Тайваню вооружения. Об этом передает РИА «Новости».

Дипломат сообщает, что в связи с данным решением американской стороны Китай выражает протест Соединенным Штатам.

Шуан отмечает, что КНР введет санкции против соответствующих компаний США, как об этом до этого уже предупреждал Пекин.

Ранее Госдеп США сообщил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму в $8 млрд.