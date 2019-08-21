КНДР обвинила США во враждебной политике

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В КНДР сочли политику Соединенных Штатов враждебной и заявили о принятии контрмер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Северной Кореи.

Отмечается, что отношения не смогут улучшиться при росте конфронтации и напряженности. Одним из примеров такой враждебности стали совместные учения Вашингтон и Сеула. Это привело к тому, что Северная Корея «вынуждена разрабатывать, испытывать и развертывать мощные средства, необходимые для национальной обороны».

Ранее КНДР предостерегла Южную Корею о последствиях совместных с США военных учений.